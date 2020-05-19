В Одессе начали устанавливать боксы для сбора использованных масок, респираторов и перчаток
В Одессе начали устанавливать специальные боксы, куда жители города смогут выбросить использованные маски, респираторы и одноразовые перчатки.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом 18 мая в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19 заявил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.
По его словам, сотрудники коммунальных предприятий и служб после каждой смены организовано утилизируют свои средства защиты путем сжигания.
«Однако жители миллионного города такой возможности не имеют, поэтому мы предусмотрели такую возможность и для них. Возле жилых домов, у зданий ЖКС, в парках и других местах мы устанавливаем специальные боксы, в которые одесситы смогут выбросить использованные маски, перчатки и респираторы», – отметил Жеман.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 мая в Одесской области зарегистрировано 784 пациента с COVID-19.
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