Он рассказал, что очень переживает, что в транзитной камере, где он находился перед обменом вместе с журналистом УНИАН Дмитрием Хилюком, остался молодой парень - украинский военнослужащий.

Освобожденный из российскогоплена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко признался, что пока не может поверить, что он действительно на свободе.

"Я пока не могу осознать, что действительно на свободе", - сказал он в интервью Би-би-си.

Напомним, Миколанко вернули на Родину как раз на День Независимости. В российском плену он провел почти три с половиной года.

В интервью он рассказал, что очень переживает, что в транзитной камере, где он находился перед обменом вместе с журналистом УНИАН Дмитрием Хилюком, остался молодой парень - украинский военнослужащий. В плену у него начались серьезные проблемы с психикой.

"Если бы у меня был выбор, я бы сказал: "Заберите Дмитрия и этого парня. У него есть шанс восстановиться с помощью реабилитации, медикаментозного вмешательства. Есть шанс спасти этого ребенка". Но, к сожалению, он остался там. Вот именно о таких детях нужно заботиться… Потому что там их убивают и физически, и морально. Вот это больно", - поделился Миколаенко.

Он рассказал, что в плену выживают не все. Экс-мэр вспомнил, что один военный, его сокамерник, погиб, когда его везли обменивать. Его должны были транспортировать самолетом:

"Этот парень просто был влюблен в жизнь. Он спрашивал меня: кому тяжелее - мне или ему? Я говорю: "Физически - нам, постарше, а морально - гораздо тяжелее вам, молодым. У меня есть семья, внуки... Они - продолжатели моего рода и дела. А эти молодые не знают, будет ли у них вообще будущее"".

Он поделился, что ему все еще непривычно быть на свободе, хотя для окружающих это что-то обыденное:

"Для некоторых людей свобода - это что-то абстрактное. Главное, чтобы в холодильнике, извините, лежала колбаса или хлеб. Так вот, я хочу сказать: друзья, это не главное. Главное - действительно свобода. Если у тебя ее забрали - у тебя не будет ни колбасы, ни хлеба. Ничего не будет. Цените свободу".

Владимир Миколаенко на посту мэра и в плену

На посту мэра Миколаенко славился неприятием пророссийских нарративов.

Уже во время оккупации Херсона российский пропагандист задал ему на камеру вопрос, был ли Роман Шухевич, командир УПА, героем. Николаенко ответил, что да, если его таким признала страна, и что он боролся за Украину.

Экс-мэра Херсона оккупанты похитили 18 апреля 2022 года - после того, как он отказался от сотрудничества с ними.

До конца ноября 2022 года о его судьбе ничего не было известно - до тех пор пока Международный комитет Красного Креста не подтвердил, что он находится в плену.

В мае 2025 года появились данные, что экс-мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного. Это произошло еще в 2022 году и после этого россияне больше не включали его в списки на обмен.

