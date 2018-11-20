Убийство Гандзюк: мэр Херсона на допросе в СБУ назвал возможного заказчика преступления

Городской голова Херсона Владимир Миколаенко на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов рассказал членам комиссии о своих разговорах с потерпевшей, когда она находилась в больнице.

Мэра Херсона Владимира Миколаенко сегодня допросили в СБУ по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Миколаенко сообщил сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Гандзюк и других активистов.

Он сказал, что был знаком с Гандзюк с 2005 года, и был с ней в дружеских отношениях.

«Я не буду высказывать свою позицию относительно того, кто мог это сделать (заказать нападение на Гандзюк), поскольку я, перед тем как прийти к вам, был у следователя СБУ и дал информацию, что Екатерина мне говорила о нападении на нее.

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Первый день, когда это произошло, когда врачи начали к ней пускать, я спросил у нее, кто это может быть, она сказала - русня. На следующий день назвала конкретную фамилию, и пока Катя была жива, я никому эту фамилию не называл, понимая, что она назвала ее генеральному прокурору. Я считал, что некорректно давать показания без ее разрешения. А когда Кати не стало, я сегодня в Службе безопасности рассказал то, что она мне говорила, те подозрения, которые она мне озвучила», - сказал Миколаенко.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов относительно "русни" и того, стоит ли с учетом этого рекомендовать от имени ВСК силовым структурам уделить особое внимание контрразведке и противодействию российским угрозам в регионах рядом с временно оккупированным Крымом, Миколаенко пояснил, что ориентировочно 1,5 года назад в Херсоне поджигали квартиры активистов.

"Благодаря оперативной работе полиции где-то через два месяца эти люди были задержаны. Выяснилось, что в перечне поджогов квартир была и Катина квартира, но они не смогли попасть в нее в связи с тем, что там металлический тамбур закрывал две квартиры", - сказал мэр.

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Он добавил, что во время следственных действий и допросов на вопрос, зачем поджигали эти квартиры, "был абсолютно простой ответ - что где-то этими людьми недовольны в "ДНРах", "ЛНРах", в России".

"Именно для этого были осуществлены эти вещи. Поэтому, наверное, в продолжение этих нападений, поджогов квартир Катя и решила, что" русня ", - подытожил Николаенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета, активистки Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевели на лечение в Киевский городской ожоговый центр. 4 ноября Гандзюк умерла.

6 ноября Верховная Рада создала ВСК по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

В ВСК поступили предложения нескольких правозащитных организаций относительно рассмотрения 400 эпизодов или 10 топ-эпизодов нападений на активистов.