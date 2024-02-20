Сегодня украинцы чтят память о Героях Небесной Сотни, которые доказали, как украинцы умеют бороться за собственную свободу.

В День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Глава государства обнародовал видео чествования в социальных сетях.

В частности, Зеленские установили лампадки возле памятного креста на месте гибели активистов на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.

Крест установлен общественностью в марте 2014 года на месте расстрелов участников Революции Достоинства. В будущем он должен стать частью Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

В церемонии поминовения также приняли участие представители дипломатических учреждений, в том числе посол США Бриджит Бринк.

"Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными", - отметил президент.

Глава государства отметил, что попытки уничтожить украинцев и украинскую независимость продолжаются десять лет.

"Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим. Сотня и сотни - небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо Вам за все! И выстоим вместе", - подчеркнул Зеленский.

Также, в специальном обращении к украинцам Зеленский сообщил, что сегодня Украина чтит подвиг Героев Небесной Сотни.

"Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. На площадях, баррикадах, а сегодня – на фронте. Память о том, что в самые трудные моменты истории мы никогда не сдаемся. Стоим друг за друга, ради друг друга. Память о том, что единство украинцев не одерживает победу над противником. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю", - подчеркнул президент.

По его словам, сегодня почитается память о том, что десять лет назад украинцы решили раз и навсегда, что хотят и будут жить только в европейском государстве.

"Память, которую мы бережем и которую сохраним. Память, которую чтим сегодня не на словах, отвага, которую мы умножаем сегодня на поле битвы, в борьбе, которая продолжается, в войне, которая идет сегодня, в единстве, которое мы не потеряли и которое указывает нам путь сейчас. Путь общих ценностей. Равенство. Достоинство. Уважение. Путь нашего государства к европейской семье. И, конечно, самая главная - независимость Украины. Все это десять лет назад для народа было стимулом бороться", - заявил глава государства.

Он заявил, что все это является стимулом для нас и сегодня. В частности, чтобы защищать свою землю, защищать свою свободу, защищать свое завтра. и защищать свою Украину.

День Героев Небесной сотни

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из которых - 20 февраля.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, продолжавшиеся с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

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