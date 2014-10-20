Спецслужбы России хотели в день выборов в Киеве взорвать самолет, обстрелять ЦИК и Кабмин

Контрразведка СБУ разоблачила и не допустила реализацию спланированного спецслужбами России сценария по дестабилизации ситуации в Украине путем террористических актов в отношении высших должностных лиц государства, диверсий на объектах критической инфраструктуры, организации массовых беспорядков с участием пророссийски настроенных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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По ее словам, для реализации спланированного российскими спецслужбами сценария под прикрытием общественно-политического объединения «Общественная инициатива» была создана подпольная диверсионно-террористическая организация с четкой структурой, которая включала политический, правовой, силовой и оперативный блоки.

Как отметила Гитлянская, установлено, что руководил этой группой завербованный российскими спецслужбами гражданин РФ Сергей Растрыгин, 1992 года рождения, уроженец Харькова, по прозвищу «Виктор-Студент-архитектор».

Также к руководству причастен гражданин Украины - учредитель организации «Киевляне за чистый город», комендант Антимайдана, завербованный ФСБ РФ Александр Зинченко.

По словам Гитлянской, преступный замысел группы заключался в захвате админзданий органов государственной власти и местного самоуправления, проведении диверсий и терактов на предприятиях связи, транспорта и коммунального хозяйства в столице.

С этой целью спецслужбами РФ был оборудован в Киеве тайник, в котором обнаружили ПЗРК, противотанковые гранатометы, реактивные огнеметы, гранаты.

Также планировалось раздавать и расклеивать листовки от имени так называемой «Киевской народной республики», начиная с 24 октября и до дня выборов в Верховную Раду, проинформировала Гитлянская.

Кроме того, террористы планировали взорвать самолет в аэропорту «Жуляны» утром 26 октября, обстрел здания Центризбиркома в ночь с 25 на 26 октября, обстрел здания Кабмина в этот же период.

Общая сумма вознаграждения группировке, как установили сотрудники СБУ, составила 64 тысячи 200 долларов, сообщила пресс-секретарь СБУ.

Кроме того, диверсионная группа должна была организовать протестное движение против действий украинской власти и массовые беспорядки для дестабилизации ситуации в Украине. С этой целью планировалась активная работа в среде военнослужащих, агитационные мероприятия в трудовых коллективах и профсоюзных организациях.

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В частности, уже подтверждена причастность российской стороны к провокациям и столкновениям с работниками правоохранительных органов 14 октября под зданием ВР, отметила пресс-секретарь.

Установлен мужчина, который вместе с группой молодчиков совершал драки. Им оказался уроженец России, 1962 года рождения, зарегистрированный в городе Луганск, который имел при себе удостоверение генерала «Донского казачьего войска».