МИД: террористов в Украину направляют спецслужбы России
14:51, 27 мая 2014Политика
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Террористы, которые проникают в Украину с российской границы, контролируются спецслужбами России.
Террористов в Украину отправляют российские спецслужбы / REUTERS
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский
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«У на есть все основания утверждать, что направление российских террористов на территорию Украины осуществляется под непосредственным контролем российских спецслужб. Нет иллюзий - агрессия продолжается», - отметил замминистра.
Также Даниил Лубкивский выразил убеждение, что Украина вернет Крым, незаконно аннексированный Россией. «Самоизоляция и экономические потери — вот цена агрессии. Поэтому нет сомнения, что российская сторона проиграет в стратегическом противостоянии с мировым сообществом”, - подчеркнул замминистра.
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