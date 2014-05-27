МИД: террористов в Украину направляют спецслужбы России

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский

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«У на есть все основания утверждать, что направление российских террористов на территорию Украины осуществляется под непосредственным контролем российских спецслужб. Нет иллюзий - агрессия продолжается», - отметил замминистра.

Также Даниил Лубкивский выразил убеждение, что Украина вернет Крым, незаконно аннексированный Россией. «Самоизоляция и экономические потери — вот цена агрессии. Поэтому нет сомнения, что российская сторона проиграет в стратегическом противостоянии с мировым сообществом”, - подчеркнул замминистра.