На донецком заводе «Топаз» боевики разместили свои казармы - рабочие

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщили сотрудники остановленного сейчас завода «Топаз», ставшие очевидцами происходящего.

По их словам, «в производственных цехах предприятия, которые занимают большие площади, а также в инженерных зданиях на территории завода сейчас размещаются казармы вооруженных боевиков». Среди боевиков есть и местные ополченцы, зомбированные российским телевидением, которые пришли «оборонять город от «укропов», ну и, безусловно, заработать денег», объяснили собеседники агентства.

Территория «Топаза» находится в густонаселенном микрорайоне Донецка и окружена жилыми многоэтажными домами.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года сотрудники государственного предприятия «Топаз» (г. Донецк) сообщали, что террористы вывезли завода все машины, в том числе дорогостоящую военную установку радиолокационного подавления «Мандат».

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Топаз» специализируется на разработке и серийном производстве сложных радиотехнических систем и комплексов специального назначения, а также радиотехнических изделий широкого применения.