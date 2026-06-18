Полезные советы для огородников помогут повысить качество урожая.

Калийная селитра давно завоевала пальму первенства среди многих других подкормок. В ее составе содержится множество необходимых культурам микроэлементов, особенно хороша она для огурцов и помидоров. Удобрение заменяет многие другие - древесную золу и травяные настои. Узнайте, как вносить калийную селитру и каких ошибок стоит избегать.

Как использовать калийную селитру на грядках

Опытные садоводы не сомневаются в том, можно ли подкармливать огурцы калийной селитрой - именно в этой подкормке есть калий и азот в необходимых и томатам, и огурцам пропорциях. На этапе роста, цветения и плодоношения они незаменимы.

Огурцы от калийной селитры хорошо растут, образовываются новые побеги, сохраняется привлекательный внешний вид. Томаты "любят" селитру, но применять такую подкормку нужно аккуратно. Если растения слабые и плохо развиваются, такое удобрение поможет им расти, но в случаях, когда наращивание зеленой массы и формирование побегов происходит без проблем, подкормка может стать лишней и привести к жированию.

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Огурцы желательно подкармливать калиевой селитрой через 10-14 дней после того как вы высадили рассаду в грунт, или уже после появления всходов. Использовать удобрение можно до окончания плодоношения. Между подкормками необходимо соблюдать интервал - полторы-две недели. Если погода дождливая, растения будут нуждаться в "допинге" чаще, засушливая - реже.

Томаты не так часто нуждаются в удобрениях, как огурцы - через месяц после первой можно смотреть на результат. Если уже активно завязываются маленькие помидоры, но присутствует отставание в росте - можно подкормить растение еще раз.

Как развести калиевую селитру для полива огурцов и помидоров

Опытные садоводы делятся проверенным рецептом, как развести селитру, чтобы подкормить огурцы и томаты. По их мнению, достаточно будет 100 граммов подкормки на ведро воды. Несмотря на то, что в интернете часто можно встретить рецепты с двойными дозировками, то есть, те же 200 граммов на 10 литров, желательно их не использовать. Привести это может к передозировке, что в итоге приведет к скудному или некачественному урожаю. Разводить селитру нужно лишь в теплой воде, потому что холодная станет большим стрессом и для огурцов, и для помидоров.

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