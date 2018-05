В США назвали номинантов на премию «Грэмми»

В США обнародован список номинантов на престижнейшую музыкальную премию "Грэмми". В этом году в число претендентов на награды от Американской академии звукозаписи вошел и всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет ("Лучший малый ансамбль"), сообщает Лента.ру.

Претендентами на победу в основных номинациях "Грэмми" в этом году стали:

Номинация "Запись года" (Record Of The Year)

Irreplaceable в исполнении Beyonce с альбома B`Day

The Pretender группы бывшего барабанщика Nirvana Дэйва Грола Foo Fighters с пластинки Echoes, Silence, Patience & Grace

Umbrella в исполнении триумфатора последней премии MTV Рианны, эта песня содержится на альбоме Good Girl Gone Bad

What Goes Around…Comes Around - композиция с последнего альбома Джастина Тимберлейка FutureSex/LoveSounds

Rehab - песня с альбома Back To Black излюбленного персонажа таблоидов, скандальной британской певицы Эми Уайнхаус.

Номинация "Альбом года" (Album Of The Year)

Echoes, Silence, Patience & Grace группы Foo Fighters

These Days - последняя студийная работа кантри-музыканта Винса Джилла (Vince Gill)

River: The Joni Letters - альбом джазового исполнителя Хэрби Хэнкока (Herbie Hancock)

Graduation - пластинка реппера Канье Уэста (Kanye West)

Back To Black британки Эми Уайнхаус

"Песня Года" (Song Of The Year)

Before He Cheats - композиция кантри-певицы Кэрри Андервуд

Hey There Delilah - трек группы Plain White T`s

Like A Star, исполненная британской певицей Корин Бэйли Рэй (Corinne Bailey Rae)

Rehab - и снова Эми Уайнхаус

Umbrella - песня в исполнении Рианны и Джея Зи

Пятидесятая по счету церемония награждения "Грэмми" состоится 10 февраля 2008 года. В конкурсе принимают участие записи, выпущенные в период с первого октября 2006 по 30 сентября 2007 года.