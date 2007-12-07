В США назвали номинантов на премию «Грэмми»
Пятидесятая церемония состоится 10 февраля
В США обнародован список номинантов на престижнейшую музыкальную премию "Грэмми". В этом году в число претендентов на награды от Американской академии звукозаписи вошел и всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет ("Лучший малый ансамбль"), сообщает Лента.ру.
Претендентами на победу в основных номинациях "Грэмми" в этом году стали:
Номинация "Запись года" (Record Of The Year)
Irreplaceable в исполнении Beyonce с альбома B`Day
The Pretender группы бывшего барабанщика Nirvana Дэйва Грола Foo Fighters с пластинки Echoes, Silence, Patience & Grace
Umbrella в исполнении триумфатора последней премии MTV Рианны, эта песня содержится на альбоме Good Girl Gone Bad
What Goes Around…Comes Around - композиция с последнего альбома Джастина Тимберлейка FutureSex/LoveSounds
Rehab - песня с альбома Back To Black излюбленного персонажа таблоидов, скандальной британской певицы Эми Уайнхаус.
Номинация "Альбом года" (Album Of The Year)
Echoes, Silence, Patience & Grace группы Foo Fighters
These Days - последняя студийная работа кантри-музыканта Винса Джилла (Vince Gill)
River: The Joni Letters - альбом джазового исполнителя Хэрби Хэнкока (Herbie Hancock)
Graduation - пластинка реппера Канье Уэста (Kanye West)
Back To Black британки Эми Уайнхаус
"Песня Года" (Song Of The Year)
Before He Cheats - композиция кантри-певицы Кэрри Андервуд
Hey There Delilah - трек группы Plain White T`s
Like A Star, исполненная британской певицей Корин Бэйли Рэй (Corinne Bailey Rae)
Rehab - и снова Эми Уайнхаус
Umbrella - песня в исполнении Рианны и Джея Зи
Пятидесятая по счету церемония награждения "Грэмми" состоится 10 февраля 2008 года. В конкурсе принимают участие записи, выпущенные в период с первого октября 2006 по 30 сентября 2007 года.