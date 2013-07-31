Глава УГКЦ: у людей формируется образ священника-бюрократа

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Владыка привел следующий пример: «Вчера я посещал Художественный Арсенал. Я имел возможность просто посмотреть, как культурное общество, художники реагируют на ход празднований 1025-летия Крещения Руси-Украины. И что я почувствовал? Я почувствовал, что сегодня действительно украинское общество имеет большую опасность клерикализации. Эта опасность возникает с одной стороны в результате, возможно, несколько неуместного вмешательства государственных факторов в церковные дела, а с другой – из-за попытки той или иной церкви стать государственной. А в результате в обществе (что я увидел, в частности, на примере тех же художников, которые очень чувствительны к таким тенденциям) создается образ священнослужителя как некоего бюрократа от религии – государственного функционера, который опекается религиозными чувствами верующих».

По убеждению главы УГКЦ, «украинское общество нуждается в евангелизации, то есть – заново открыть для себя, что такое христианство, что значит быть христианином. И, я думаю, что сегодня мы, как христиане, празднуя 1025-летие Крещения Руси-Украины, нуждаемся не так в ряде мероприятий, не введении государственной религии в Украине – думаю, нам больше нужно говорить о последствиях, которые имело Крещение равноапостольного князя Владимира для нашего общества».

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По словам Шевчука, «Крещение Руси-Украины было стартом очень мощной и духовной, общественной и культурной трансформации. Следствием такой трансформации было то, что разрозненные племена стали единым христианским народом, одним из самых культурных народов Европы того времени. Как нам нужна сегодня такая крестительная трансформация, если хотите – духовная революция украинского общества!».

На вопрос, кто же мог бы осуществить такую революцию, предстоятель УГКЦ выразил убеждение, что «это задача церкви, которую я очертил словом «евангелизация». Потому что, к сожалению, нужно тоже считаться с определенным негативным наследием, которое существует на постсоветском пространстве. Очень часто все то, что спускается нам со стороны власти, оно остается на уровне внешней формальности. И поэтому, для нас, христиан, сегодня нужно искать новую парадигму государственно-церковных отношений. Такую парадигму, которая бы, с одной стороны, позволила нам иметь свободу для осуществления своей миссии в обществе, а, с другой, чтобы со стороны власти была обеспечена паритетность или партнерство».