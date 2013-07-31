Предстоятель УГКЦ: Церковь должна не поддаться власти

Об этом он заявил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос: «Рассматриваете ли Вы в качестве партнерства с властью, например, выдвижение священника в депутаты любого уровня?».

Как отметил глава УГКЦ, «мы публично заявляли, что политика – это не роль священника. Если священник чувствует, что он хочет быть депутатом, то это значит, что он не понимает, в чем заключается его миссия».

«Больше скажу, - продолжает Шевчук, - почему сегодня со стороны государства такое внимание к церкви? Думаю, это есть попытка, в известной степени, найти себе государственную церковь. Потому что сегодня в Украине имеется кризис власти, мы это видим. Если сравнить уровень доверия, который существует к властным механизмам, и уровень доверия, который существует к церкви, то увидим, что это – несоизмеримые величины. Поэтому государство хочет, ищет государственную церковь сугубо, я бы сказал, с корыстной целью. И поэтому церковь должна не поддаться, должна сохранить свою свободу, иначе она будет так же дискредитирована, как сегодня дискредитированы структуры власти».

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Но, по его словам, «церковь должна дать смысл, новый смысл для служения власти. И только затем эти государственные структуры могут пережить свой ренессанс. Не тогда, когда они подчинят себе церковь, нет. А когда они ее послушают. Когда тот, кто идет к власти, будет понимать, что его целью является не сохранить свой капитал, создать какую-то отдельную суперзащиту для своего бизнеса, нет. Должно быть, чтобы человек, идя к власти, хотел послужить кому-то, пожертвовать чем-то для своего ближнего».

Потому что сегодня, отмечает глава УГКЦ, «стереотип или понятие власти является абсолютно советским. Вроде власть обретают для того, чтобы господствовать со всеми последствиями вплоть до репрессивного механизма использования. И поэтому я думаю, что это нужно менять, трансформировать в свете примера князя Владимира».

*** Полный текст интервью читайте по ссылке: