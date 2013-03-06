Кабмин разрешил продавцам дополнять украинский язык переводом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 4 марта.

«То есть, продавцы, которые заинтересованы продать товар, смогут дополнять его соответствующими текстами на языке, который преобладает в регионе продажи», - отмечают в пресс-службе.

Напомним, что с 10 августа 2012 г. вступил в силу Закон Украины «Об основах государственной языковой политики». Частью 3 статьи 26 Закона предусмотрено, что маркировка товаров, инструкции по применению и т.д. выполняются на государственном языке и на региональном языке или языке меньшинства.

На сегодняшний день окончательно не определен механизм предоставления языкам национальных меньшинств статуса регионального языка. Право размещать рядом с текстом на государственном языке перевод на другие языки сейчас принадлежит лишь производителям товаров.