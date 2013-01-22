Янукович встретился с представителем компании «Ротшильд»

Как передает корреспондент УНИАН, стороны обсудили возможности сотрудничества в газовой сфере и отметили важность этого сотрудничества, в том числе с экспертной точки зрения.

"Ваш фонд победил, и, насколько мне известно, уже оформляются документы, и мы начнем с вами очередное сотрудничество в реформировании украинской газовой сферы", - сказал Президент.

"Для нас очень важно знать ваши исследования, ваше профессиональную точку зрения в этих вопросах, потому что та зависимость от источников поставки энергоносителей, которая есть в Украине, для нас очень тяжелая", - отметил В. Янукович.

"Германия сейчас прилагает много усилий, чтобы изменить существующую картину в сфере энергетики", - сказал К. Мангольд.