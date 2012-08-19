Коломыя празднует 771-летие

Сегодня, 19 августа, жители и гости города Коломыи Ивано-Франковской области, в котором действует единственный в мире Музей писанки, празднуют 771-ю годовщину со дня основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, началось празднование с Богослужений в церквях города. Главным событием празднования было освящение главой Украинской греко-католической церкви Святославом (Шевчуком) кафедрального собора Преображения Христова – самого большого на просторах западных областей Украины.

В программе также праздничное шествие общественности от памятника борцам за Независимую Украину до площади Возрождения, городской праздник пасечника и товарищеская встреча по футболу между командами ветеранов «Динамо» (Киев) и «Сельмаш» (Коломыя), премьера детского спектакля «Маугли» и открытие 165-го театрального сезона в Коломыйском драмтеатре имени Ивана Озаркевича.

Также гостей праздника ожидают марш-парад духовых оркестров и концертная программа при участии танцевального коллектива «Барвинок» из Канады, гала-концерт V Международного фестиваля детского эстрадного искусства «Зорепад» («Звездопад») и праздничный концерт при участии народных артистов Украины Иво Бобула, Михаила Кривеня, Надежды Шестаковой и праздничный фейерверк.

Справка УНИАН. Первое летописное упоминание о Коломые датировано 1241 годом. В городе проживает более 60 тыс. чел..

В Галицко-Волынской летописи город фигурирует как "доходный стольный город" князя Данилы Галицкого.

Развитие города в эпоху средневековья имело определенные особенности по сравнению с другими подобными городами Центрально-Восточной Европы. Здесь проходят польско-шляхетские сеймики, заключаются международные соглашения между Польшей и Волощиной.

До 1939 г. Коломыя становится вторым после Львова центром культурно-общественной жизни Галичины. После Второй мировой войны город развивается, как и большинство подобных городов Украины.

Возрождение новейшей истории побудило к открытию в Коломые новых памятников: 20 сентября 1992 г. – Михаилу Грушевскому; 22 августа 1993 г. – Тарасу Шевченко; 19 октября 1997 г. – Кириллу Трилевскому; 22 августа 1999 г. – статуя Божьей Матери «За счастливое возвращение с фронтов войны, тюрем, концлагерей»; 3 ноября 2001 г. – воинам-интернационалистам; 5 января 2008 г. – борцам за независимую Украину.