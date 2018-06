На Сигете Украину будут представлять Эстетик Эдьюкейшн и Танок на Майдані Конго

На музыкальном фестивале “Сигет–2007” в Венгрии Украину будут представлять две группы – “Эстетик Эдьюкейшн” и “Танок на Майдані Конго”. Как сообщили УНИАН в DJUICE (организатор тура для болельщиков), фестиваль будет проходить в Будапеште с 8 по 15 августа.

По словам организаторов, на фестиваль прибудут Pink, Sinead O’Connor, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, Razorlight, Faithless, The Good The Bad and The Queen, The Killers, Tool, Juliette and the Licks, Kaizers Orchestra, Madness и многие другие группы и исполнители.

Украинская группа “Эстетик Эдьюкейшн” (Esthetic Education) выступит на одной из главных площадок фестиваля – Wan2 Stage – 14 августа в 19.30, а «Танок на Майдані Конго» – на «Восточноевропейской» Bahia Stage, 13 августа в 00.30. Болеть за украинских исполнителей поедут победители специальных конкурсов от DJUICE – участники тура DJUICE-EXPRESS.

Сигет (Sziget) – наибольший в Центральной и Восточной Европе фестиваль, на котором представлены разные направления музыки рока. Фестиваль проходит на острове Обудаи (Sziget в переводе с венгерского - “остров”) на Дунае, в центральной части Будапешта. Проводится ежегодно с 1993 года.