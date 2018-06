В США вручили Пулитцеровскую премию

В США состоялось вручение самой престижной среди американских журналистов Пулитцеровской премии, однако впервые за последние годы ни одно из изданий не стало очевидным победителем.

На церемонии оглашения лауреатов в Колумбийском университете в Нью-Йорке было объявлено о вручении семи премий в области искусства и 13 журналистских премий, четыре из которых поделили между собой газеты The New York Times и The Los Angeles Times, передает ИТАР-ТАСС.

Журналисты The New York Times Дэвид ЛЕОНАРДТ и Леви КЛИФФОРД стали лауреатами в категории "Комментарий" и "Международные новости".

The Los Angeles Times удостоена премии в почетной категории "За служение обществу". Кроме того, награда также досталась фоторепортеру издания Барбаре ДЭВИДСОН в категории "Художественная фотография".

Газета The Washington Post, которая в прошлом году получила самое большое число премий среди других изданий, в этом году удостоена лишь одной - в области "Новостной фотографии".

Другая влиятельная газета - The Wall Street Journal - получила премию в категории "Редакционный комментарий".

В этом году организаторы приняли решение не присуждать награды в категории "Сенсационных новостей".

Самая почетная в Соединенных Штатах награда за журналистский труд учреждена известным газетным магнатом Джозефом Пулитцером, умершим в 1911 году. Согласно завещанию, был основан фонд его имени на оставленные им 2 млн. долларов, отмечает NEWSru.

С 1917 года премия присуждается ежегодно по двум десяткам категорий в области журналистики, литературы, музыки и театра. Денежный приз составляет 10 тысяч долларов. Исключением является награда "За служение обществу", которая не имеет денежного эквивалента.