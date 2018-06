Экономическую "Нобелевку" присудили за теорию безработицы

Лауреатами премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком, в 2010 году стали экономист из Массачусетса Питер ДАЙМОНД, исследователь рынка труда из Северо-западного университета США Дейл МОРТЕНСЕН и представитель Лондонской школы экономики и политических наук Кристофер ПИССАРИДЕС.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила сегодня шведская Королевская академия наук.

Как отмечается в пресс-релизе Королевской академии наук, трое лауреатов получили премию "за проведенный ими анализ рынков с поисковыми помехами" ("for their analysis of markets with search frictions").

В частности, они разработали теорию, которую можно использовать при поиске ответов на вопросы на рынке труда: почему существует так много безработных, в то время как есть немало вакансий, или как экономическая политика влияет на уровень безработицы. Теория, разработанная тремя лауреатами, была применена также и к другим рынкам, в частности к рынку жилой недвижимости, а также при рассмотрении вопросов теории денег, госфинансов, финансовой, региональной и семейной экономики.

Премия по экономике не упоминалась в завещании Альфреда Нобеля. Она была учреждена гораздо позже - в 1968 году - шведским Госбанком в связи с его 300-летием. С тех пор банк ежегодно отчисляет на награждение сумму, равную одной Нобелевской премии - 10 млн. шведских крон (около 1 млн. евро).