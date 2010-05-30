Оформленных решений по Ан-70 со стороны Минобороны России пока нет

Оформленных решений по военно-транспортному самолету Ан-70 со стороны Министерства обороны России пока нет.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДОРОВ.

А.ФЕДОРОВ отметил, что на данный момент ОАК не является непосредственным участником данного проекта.

«Он (проект Ан-70. – УНИАН) приближается к окончанию опытно-конструкторских работ и испытаний. После их окончания, когда станут окончательно ясны характеристики самолета, свое отношение к нему сформируют и ВВС РФ, и другие заказчики. По нашим данным, пока ВВС РФ подтверждают свой интерес, но официально оформленных решений по самолету на данный момент нет», - сказал А.ФЕДОРОВ.

По его словам, после их принятия, а также после оценки остального рынка, будет примерно понятен объем производства – будут приниматься решения по началу его производства и выбора для этого наилучшей производственной кооперации.

«Как таковых помех для начала производства нет: ОАК как интегрированная структура, безусловно, может организовать производство этого самолета. Однако в условиях рыночной экономики перед началом производства необходимо понять размеры и источники финансирования, необходимого для подготовки производства и запуска серии, порядок возврата инвестиций. На данный момент такого понимания нет», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Как сообщал УНИАН 26 мая командующий ВДВ РФ генерал-лейтенант Владимир ШАМАНОВ сообщил, что Министерство обороны РФ в рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 годы планирует возобновить производство Ан-124 «Руслан» и закупить 40 Ан-70.

По его словам, самолет Ан-70 после всех доработок должен занять нишу Ан-12.

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным соглашениям России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года в ходе авиасалона МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для окончания летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджет России заложено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.