Кому мешает украинский дубляж?

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник выступает за отмену обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык. Эксперты считают, что он лоббирует интересы российских кинопрокатчиков.

Вслед за отменой обязательного экзамена по украинскому языку министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник хочет отменить обязательное дублирование на украинский иностранных фильмов. Он считает не по-европейски вводить любые ограничения относительно языка фильмов.

В свою очередь первый заместитель председателя государственной службы кинематографии Иван Зосимов говорит, что на украинский рынок иностранные киноленты попадают только через Россию, поскольку украинские кинопрокатные компании пока не могут конкурировать с российскими. Продублировав фильм один раз на русский, российским прокатчикам не выгодно его еще раз переводить и озвучивать на украинском для показа в Украине. По приблизительным подсчетам Зосимова, на этом кинопрокатные компании ежегодно теряют до 10 млн. долларов.

«Никто не вынуждает дублировать фильмы на русский язык. Можно наложить украинские субтитры, как это делают на языках остальных стран мира», - отмечает представитель государственной службы кинематографии. Вместе с тем он признал, что нередко иностранные фильмы субтитруют на украинском языке не профессионально, потому что нет сертификации такой услуги и от того снижается интерес к такому продукту. «Когда налагают такие непрофессиональные субтитры, переведенные через компьютер, это не имеет никакого здравого смысла, лучше уже тогда вообще без субтитров», - говорит Иван Зосимов.

Кинокритик Сергей Тримбач убежден, что дело не столько в переводе, сколько в качестве фильмов, а отмена обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык противоречит действующему законодательству.

Немецкая волна