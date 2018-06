Vanco и «ЛУКОЙЛ» открыли значительные запасы нефти на шельфе Ганы

Компания Vanco Ghana Ltd. заявляет об открытии в сотрудничестве с компанией LUKOIL Overseas Ghana Ltd. и Национальной нефтяной корпорацией Ганы (Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) значительных запасов углеводородов на структуре Дзата (Dzata) блока Cape Three Points Deep Water, расположенного в глубоководной части шельфа Республики Гана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Vanco Prykerchenska Ltd.

В сообщении отмечается, что открытие углеводородов подтверждено результатами исследований, полученных при бурении скважины Дзата – 1 (Dzata-1) на территории блока Cape Three Points Deep Water.

Скважина Дзата-1 (Dzata-1) пробурена на морской глубине 1878 м на расстоянии приблизительно 75 км от береговой линии в южной части блока Cape Three Points Deep Water на территории бассейна Tano Республики Гана. Общая глубина скважины 4433 м, а на глубине 3653 м от уровня моря была обнаружена углеводородонасыщенная колонна общей мощностью 94 м, содержащая многопластовую нефтегазовую залежь эффективной мощностью 25 м. Основной песчаный коллектор содержит газ и легкую нефть на глубине 3663 – 3690 м. В данный момент скважина заглушена и законсервирована до последующей доразведки и окончательной оценки запасов углеводородов.

Скважина Дзата-1 пробурена с помощью полупогружной платформы для глубоководного бурения пятого поколения Sedco 702, оснащенной системой динамического позиционирования. Данная скважина является первой на выделенном для поисковых работ блоке Cape Three Points Deep Water. Общая площадь блока составляет 5164 кв. км, глубина морского дна на данном участке составляет от 200 до 3000 м.

1 апреля 2009 года правительство Республики Гана, Национальная нефтяная корпорация Ганы (Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), Vanco Ghana Ltd. и LUKOIL Overseas Ghana Ltd., подписали новое соглашение о совместной добыче и разделе углеводородов на территории блока Cape Three Points Deepwater, которое было ратифицировано парламентом страны 30 июня 2009 года.

Доля в проекте компании Vanco составляет 28,34%, доля компании «ЛУКОЙЛ» составляет 56,66%. Доля Национальной нефтяной корпорации Ганы - 15% с возможностью последующего приобретения еще 5% при коммерческой эксплуатации месторождений.

Справка УНИАН. Vanco Energy – независимая компания, которая осуществляет геологоразведку и разработку нефтегазовых месторождений. Опыт Vanco включает весь перечень поисково-разведывательных работ: геологические исследования с целью определения перспективных структур и мест заложения поисковых скважин, инженерные, операционные и буровые операции. На протяжении своей истории Vanco сотрудничала с такими компаниями как Lukoil, ExxonMobil, Hydro, Nexen, Shell.