Объявлены номинанты на премию ”Оскар”

23 января 2007 года Американская киноакадемия назвала короткий список претендентов на премию "Оскар".

В номинации "Лучший фильм" оказались картины "Babel" ("Вавилон") Алехандро Гонсалеса Иньяриту, "The Departed" ("Отступники") Мартина Скорсезе, "Little Miss Sunshine" ("Маленькая мисс Счастье") Джонатана Дейтона, "Letters From Iwojima" ("Письма с Иводзимы") Клинта Иствуда и "Queen" ("Королева") Стивена Фрирса.

В пятерке лучших режиссеров названы: Клинт Иствуд (за "Письма с Иводзимы"), Алехандро Гонсалес Иньяриту ("Вавилон", Пол Гринграсс ("Рейс 93"), Стивен Фрирс ("Королева") и Мартин Скорсезе ("Отступники").

За титул "Лучшей актрисы" будут бороться Мерил Стрип ("Дьявол носит Prada"), Пенелопа Крус ("Возвращение"), Хелен Миррен ("Королева"), Кейт Уинслет ("Little Children") и Джуди Денч ("Notes on a Scandal").

На звание лучшего актера претендуют Форрест Уитакер ("Последний кроль Шотландии"), Леонардо ди Каприо ("Кровавый алмаз"), Питер О`Тул ("Venus"), Райан Гослинг ("Half Nelson"), Уилл Смит ("The Pursuit of Happyness").

На "Оскара" в категории "Лучший иностранный фильм" претендуют датско-шведская лента "После свадьбы" ("Efter brollopet"), мексиканский "Лабиринт Фавна" ("Laberinto del Fauno"), алжирская лента "Indigenes" ("Туземцы", "Days of Glory" в английском прокате), германский фильм "Жизнь других" ("Das Leben der Anderen"), канадская "Вода" ("Water").

Больше всего номинаций - восемь - получила картина "Dreamgirls" ("Девушки мечты"), в том числе за лучшие мужские и женские роли второго плана (Эдди Мерфи и Дженнифер Хадсон).

Премии киноакадемии будут вручены 25 февраля 2007 года в Лос-Анджелесе.

Лента.ру