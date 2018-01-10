Беременная победительница Евровидения-2016 снялась в нежной фотосессии
12:19, 10 января 2018Общество
852 0
Длинное белое платье подчеркивало положение победительницы Евровидения-2016.
Накануне премьеры самого масштабного вокального проекта Украины "Голос страны" на "1+1" тренеры снялись в атмосферных роликах в необычных локациях.
Читайте такжеУкраинский певец отозвал свою заявку на участие в нацотборе Евровидения-2018
Беременная украинская певица Джамала позировала, сидя посреди озера в одной из оранжерей Киевского ботанического сада имени академика Фомина.
Она была одета в нежное длинное платье с открытыми плечами, украшенное жемчугом, которое деликатно подчеркивало положение певицы.
Ранее Джамала порадовала поклонников радостной новостью. Звезда сообщила, что она и ее муж Бекир Сулейманов ждут первенца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter