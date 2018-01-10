Беременная победительница Евровидения-2016 снялась в нежной фотосессии

Накануне премьеры самого масштабного вокального проекта Украины "Голос страны" на "1+1" тренеры снялись в атмосферных роликах в необычных локациях.

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Беременная украинская певица Джамала позировала, сидя посреди озера в одной из оранжерей Киевского ботанического сада имени академика Фомина.

Она была одета в нежное длинное платье с открытыми плечами, украшенное жемчугом, которое деликатно подчеркивало положение певицы.

Ранее Джамала порадовала поклонников радостной новостью. Звезда сообщила, что она и ее муж Бекир Сулейманов ждут первенца.