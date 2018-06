Сегодня Лобода устроит Евровидению «антикризисную программу»

Сегодня в Москве украинская певица Светлана ЛОБОДА выступит во втором полуфинале «Евровидения-2009» под номером 17 с песней «Anticrisis girl» («Антикризисная девушка»).

Как сообщили агентству УНИАН организаторы конкурса, свои номера сегодня представят участники из 19 стран, и 10 из них попадут в финал.

Согласно жеребьевке, откроют концерт представители Хорватии, и далее по порядку выступят артисты из Ирландии, Латвии, Сербии, Польши, Норвегии, Кипра, Словакии, Дании, Словении, Венгрии, Азербайджана, Греции, Литвы, Молдовы, Албании, Украины, Эстонии и Нидерландов.

Сюжет второго полуфинала - юмористический, в нем обыгрываются стереотипы, связанные с Россией.

По завершении второго полуфинала станут известны все 25 финалистов "Евровидения-2009".

По итогам первого полуфинала, который состоялся 12 мая, в финал вышли Турция (певица ХАДИСЕ с песней «Dum Tek Tek»), Швеция (Малена ЭРНМАН с песней «La Voix»), Израиль (дуэт Ноа и Миры АВАД с песней «There Must Be Another Way»), Португалия (группа «Flor-de-lis» с песней «Todas As Ruas Do Amor»), Мальта (КЬЯРА с композицией «What If We»), Финляндия (дуэт «Waldo`s People» с песней «Lose Control»), Босния и Герцеговина (группа «Regina» с композицией «Bistra Voda»), Румыния (ЕЛЕНА с песней «The Balkan Girls»), Армения (сестры ИНГА и АНУШ с песней «Jan-Jan») и Исландия (ЙОХАННА с композицией «Is It True?»).

Автоматически попадают в финал страны "Большой четверки" - Великобритания, Франция, Германия и Испания, а также Россия как страна-победитель конкурса в прошлом году.

Ведущие полуфиналов - топ-модель Наталья ВОДЯНОВА и телеведущий Андрей МАЛАХОВ.