Может случиться непоправимое: отец Гриба рассказал о фатальных последствиях содержания сына в российском СИЗО без лекарств

Игорь Гриб, отец удерживаемого в следственном изоляторе в российском Краснодаре 19-летнего украинца Павла Гриба, заявляет, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

«Я написал обращение всем, добавил документы о тяжелом состоянии здоровья, о необходимости в наблюдении, медикаментах, опасности содержания, это может привести к фатальным последствиям», - сказал он.

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«Мы переживаем, что с ребенком может произойти непоправимое. И там никто не сможет оказать ему помощь - может быть кровоизлияние», - добавил Игорь Гриб.

Адвокат Андрей Сабинин сегодня заявил, что его не пустили в СИЗО в Краснодаре к его подзащитному украинцу Павлу Грибу. Это также подтвердил отец задержанного украинском Игорь Гриб.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины ИгорьГриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

По словам Игоря Гриба, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла под стражей в спецучреждениях в этой стране.

Впоследствии официальные власти Беларуси подтвердила факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники.

7 сентября Гриб-старший сообщил, что его сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что украинским дипломатам поручено получить доступ в СИЗО в Краснодаре к Павлу.