В Днепре супруги выпрыгнули из окон суда: новые подробности

Вчера, 24 августа, мужчина и женщина выпрыгнули из окон третьего этажа Шевченковского (Бабушкинского) районного суда Днепра. Это произошло во время судебного заседания, на котором супругам избирали меру пресечения.

Читайте также В Днепре из окна зала суда на третьем этаже выпрыгнули двое подсудимых (видео)Об этом Информатору рассказал адвокат подсудимых Валерий Довженко. Юрист утверждает, что супругов фактически довели до самоубийства сотрудники правоохранительных органов. Супругам инкриминируют мошенничество: по данным следствия, они работали в мариупольской фирме, которая обманом выманивала деньги у клиентов.

Валерий Довженко объяснил, что у супругов была очень непростая психологическая ситуация. «Они очень любили друг друга и панически боялись расставания из-за возможного их ареста. С июня 2017 года, их неоднократно допрашивали в качестве свидетелей по данному делу и, используя различного рода психологические манипуляции, оказывали психологической воздействие, чтобы заставить их дать следствию нужные показания. Фактически оговорить себя и ряд людей, на которых у следствия не хватает доказательств по делу», - рассказал адвокат.

С заявлением о психологическом давлении юрист обратился в прокуратуру Днепропетровской области, однако ответа не последовало. Зато, по словам Валерия Довженко, усилилось давление.

На заседании меру пресечения успели избрать только женщине - ее взяли под стражу на два месяца. После этого она вместе с супругом выпрыгнула из окна.

Муж и жена остались живы, но получили травмы. Мужчина до сих пор в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Он выпал из окна третьего этажа на «красную» линию проспекта. Из-за полученных травм он потерял много крови. Женщина выпала из окна, которое выходит во двор. Она «приземлилась» на пристройку, которая находится под окнами.

Женщина получила травмы средней тяжести. У нее повреждение скелета, в частности - позвоночника. После осмотра врачами ее направили в городскую больницу №16 для дальнейшего лечения.