Сюжет CNN о задержании северокорейских шпионов доказывает, что КНДР не могла получить ракетные секреты из Украины - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что обнародованног CNN видео о задержании шпионов из Северной Кореи, которые пытались похитить секретную информацию о разработке ракет, свидетельствует о том, что такие секреты в Украине похитить не могли, как сообщает "Радио Свобода".

«Мы вместе создавали этот ролик. Мы трем или четырем украинским телеканалам передали это видео, я не знаю, почему использовали только CNN ... Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты инициативно обратились, мы нашли архивное видео, в 2011 году уже стояло у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались. Если вы смотрели сюжет, то мы очень отмечали, что не могли у нас украсть », - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Телеканал CNN поздно вечером 24 августа обнародовал видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет. Видео, по информации телеканала, предоставили спецслужбы Украины на фоне сообщений СМИ о якобы получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.

Читайте такжеCNN опубликовал видео ареста в Украине шпионов КНДР, которые хотели украсть "чертежи" ракет

Журналистам также разрешили навестить двух осужденных по обвинению в шпионаже граждан КНДР в тюрьме на Житомирщине. Осужденные просили экстрадировать их в Северную Корею, однако им отказали.

На записи видно, как двое мужчин, находясь в гаражном помещении, фотографируют документы (ложные, как потом заявили в СБУ). Затем их арестовывают представители сил безопасности.

Как сообщает CNN, офицер СБУ, который работал над делом в 2011 году, отметил, что «невозможно», чтобы Северная Корея получила в Украине какую-то информацию о ракетных технологиях, поскольку он уверен в том, что все их шпионские попытки были прекращены.

По его словам, еще двое граждан КНДР, которые прибыли в Украину из посольства своей страны в Москве, были депортированы после того, как их задержали при попытке получить «ракетные боеприпасы, средства для размещения ракеты, в частности, для ракет класса «воздух-воздух» . Также был депортирован еще один гражданин Северной Кореи, который должен переправить устройства с Украины.

Офицер, имя которого не называется, также сообщил, что в 2015 году пятеро северокорейских граждан были депортированы за «помощь в разведывательной работе Северной Кореи в Украине».

14 августа американское издание The New York Times обнародовало статью, в которой утверждает, что успех КНДР в испытании межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США, может быть связан с покупкой на черном рынке двигателей, вероятно, с украинского завода, который имеет исторические связи с российской ракетной программой. The New York Times приводит секретные выводы разведслужб США и цитирует эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.