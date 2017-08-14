Украина может быть причастна к ракетно-ядерным успехам КНДР - The New York Times

Успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. Такое мнение высказывают американские эксперты и представители спецслужб, сообщает ТСН со ссылкой на New York Times.

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Считается, что эти исследования могут раскрыть загадку того, как Северная Корея так быстро достигла успеха после стольких ракетных неудач, некоторые из которых, возможно, были вызваны американским саботажем поставок и кибератаками во время запуска.

Отмечается, что после этих неудач, КНДР изменила проекты и поставщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп выделял только Китай как основной источник экономической и технологической поддержки КНДР. Однако, он никогда не обвинял Украину и Россию, хотя его госсекретарь Рекс Тиллерсон делал косвенные упреки в сторону Китая и России.

Аналитики, осматривая фото новых ракетных двигателей КНДР, пришли к выводу, что они происходят от конструкций, которые некогда приводили в действие ракетный флот Советского Союза. Двигатели были настолько мощными, что одна ракета могла запустить 10 термоядерных боеголовок между континентами.

Эти двигатели были связаны только с несколькими бывшими советскими объектами. Правительственные следователи и эксперты сосредоточили свое расследование на ракетном заводе в Днепре. Во время "холодной войны" завод производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантский SS-18. Он оставался одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

Подробности позже.