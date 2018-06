"Хочется на все плюнуть!": "хохлушка" Наташа Королева возмутилась решением суда запретить ей въезд в Украину

Я очень благодарна команде молодых юристов и адвокатов, живущих в Украине, которые ведут мое дело "О запрете въезда в страну", за их смелость взяться за это дело, упорство и веру в правосудие!!! В вiльнiй Украине, стремящейся быть европейской страной, к сожалению, как это не печально констатировать, НЕТ независимой, честной и справедливой судебной системы!!! НЕТ!!! Увы!Земляки мои, мужайтесь но с судами у вас полная Ж@..a! 15 июня 2017г. Окружной административный суд г.Киева вынес постановление, которым отказал в удовлетворении иска. Суд сослался на постановление СБУ, которым был отменен запрет въезда в Украину. Суд указал, что отмена запрета въезда в Украину дает суду основания для вывода об отсутствии оснований для признания обжалуемого постановления противоправным. Суд поверхностно отнесся к рассмотрению дела, не исследовал и не дал оценки ни одному из доказательств, предоставленных моим адвокатом, при этом указал, что решение принято СБУ в пределах полномочий. Журналистов на заседание не пустили! Хочется конечно на все плюнуть, понимая, что правды НЕТ!!!!! Но Хохлушки не сдаются Без Бою!!! АПЕЛЛЯЦИЯ!????Да начнём с неё а там посмотрим куда дорога правды нас выведет !

