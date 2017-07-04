"Хочется на все плюнуть!": "хохлушка" Наташа Королева возмутилась решением суда запретить ей въезд в Украину
Суд постановил, что решение о запрете на въезд было принято спецслужбой в пределах полномочий.
Административный суд Киева отказал в удовлетворении иска российской певицы Наташи Королевой относительно запрета СБУ на ее въезд в Украину.
Об этом она пожаловалась у себя в Instagram.
Так, суд постановил, что решение о запрете на въезд было принято спецслужбой в пределах полномочий.
Однако, несмотря на это, Королева, которая себя называет "хохлушкой", заявила, что намерена и далее добиваться въезда на территорию Украины.
При этом свой пост она сопроводила фото в вышиванке.
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Королева призналась, что судебные разбирательства стоят ей больших нервов. "Хочется конечно на все плюнуть, понимая, что правды НЕТ!!!!! Но Хохлушки не сдаются Без Бою!!! АПЕЛЛЯЦИЯ!???? Да начнем с нее а там посмотрим куда дорога правды нас выведет !", - написала она.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, российского музыканта Найка Борзова не пустили на выступление в Украину. Также не пустили российского музыканта Дельфина. В общем семерым российским исполнителям отказали во въезде в Украину за выходные.
Я очень благодарна команде молодых юристов и адвокатов, живущих в Украине, которые ведут мое дело "О запрете въезда в страну", за их смелость взяться за это дело, упорство и веру в правосудие!!! В вiльнiй Украине, стремящейся быть европейской страной, к сожалению, как это не печально констатировать, НЕТ независимой, честной и справедливой судебной системы!!! НЕТ!!! Увы!Земляки мои, мужайтесь но с судами у вас полная Ж@..a! 15 июня 2017г. Окружной административный суд г.Киева вынес постановление, которым отказал в удовлетворении иска. Суд сослался на постановление СБУ, которым был отменен запрет въезда в Украину. Суд указал, что отмена запрета въезда в Украину дает суду основания для вывода об отсутствии оснований для признания обжалуемого постановления противоправным. Суд поверхностно отнесся к рассмотрению дела, не исследовал и не дал оценки ни одному из доказательств, предоставленных моим адвокатом, при этом указал, что решение принято СБУ в пределах полномочий. Журналистов на заседание не пустили! Хочется конечно на все плюнуть, понимая, что правды НЕТ!!!!! Но Хохлушки не сдаются Без Бою!!! АПЕЛЛЯЦИЯ!????Да начнём с неё а там посмотрим куда дорога правды нас выведет !