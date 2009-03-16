Винский собрался кому-то отдать весь «неликвид»

Пример Ильичевского морского торгового порта доказал убыточность и неэффективность заключенных ИМТП договоров о совместной деятельности.

Как сообщили УНИАН в министерстве, об этом заявил в ходе аппаратного совещания в понедельник министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, таким образом «прояснилась ситуация, и на примере Ильичевского порта мы проверим состояние дел во всех портах». При этом министр поставил задачу пересмотреть и сворачивать совместную деятельность в украинских портах, «переведя их на более прозрачную систему работы».

«Я считаю нецелесообразной совместную деятельность в портах», - заявил И.ВИНСКИЙ.

Министр также подчеркнул необходимость, в связи с влиянием финансового кризиса на отрасль в целом, приватизации предприятий-должников, предприятий-банкротов и т.п. «Мы должны отдать весь неликвид. И параллельно все «живое» передать работающим предприятиям отрасли», - добавил он.

По словам народного депутата Украины, члена парламентского комитета по вопросам транспорта и связи Геннадия ЗАДИРКО, наиболее эффективным и прозрачным механизмом сотрудничества в портах будет аренда. «В свое время это была удобная форма деятельности (совместная деятельность – УНИАН), когда государственная собственность передавалось за бесценок, в результате чего порт фактически не получал прибыли», - отметил он. В то же время, по его словам, есть примеры, хоть и редкие, когда совместная деятельность является эффективной. «Как только ведение бухгалтерии передается от порта предприятию, с которым заключен договор о совместной деятельности, – можно однозначно говорить о злоупотреблениях», - добавил Г.ЗАДИРКО.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Минтранссвязи сообщило, что правительственная комиссия, созданная 12 февраля т.г. по инициативе министра И.ВИНСЬКОГО для анализа работы Ильичевского порта, в целом подтвердила выводы КРУ Минтранссвязи относительно неэффективности договоров о совместной деятельности в порту.

Напомним, министерство предоставило комиссии 34 вопроса для проведения проверки.

В то же время, было принято решение продлить проверку ИМТП в расширенном составе комиссии.

Как считает член парламентского комитета по вопросам транспорта и связи Геннадий ЗАДИРКО, выводов правительственной комиссии по проверке ИМТП достаточно для освобождения его начальника Геннадия СКВОРЦОВА.