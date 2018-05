Названы номинанты кинопремии "Сезар"

Во Франции 23 января объявили номинантов кинопремии "Сезар", сообщает Screen Daily.

По числу номинаций лидирует фильм Жана-Франсуа Рише "Враг народа №1" ("Public Enemy Number One"). Он представлен в десяти категориях, в том числе "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

"Рождественская сказка" ("Un Conte De Noel") Арно Деплешана номинируется в девяти категориях. Столько же номинаций и у "Первого дня отдыха твоей жизни" ("Le Premier Jour Du Reste De Ta Vie") Реми Безанкона.

Фильм Филиппа Клоделя "Я люблю тебя так давно" ("I`ve Loved You So Long") представлен в шести номинациях, а обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля "Класс" ("The Class") Лорена Канте - в пяти.

Все названные картины претендуют на победу в категории "Лучший фильм".

Среди картин, представленных в номинации "Лучший иностранный фильм", лауреат прошлогоднего "Оскара" "Нефть" Пола Томаса Андерсона и нынешний номинант "Оскара" в аналогичной категории "Вальс с Баширом" Ари Фолмана.

Национальная кинопремия Франции "Сезар" вручается с 1975 года, напоминает Лента.ру. В этом году победители премии будут названы 27 февраля.