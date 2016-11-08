Порошенко назвал открытие памятника князю Владимиру в Москве попыткой "гибридного" присвоения истории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия памятника украинскому поэту и философу Григорию Сковороде в Любляне (Словения).

«В эти дни открыт еще один памятник. В Кремле рядом с непохороненным Владимиром Лениным они открыли памятник нашему Киевскому князю Владимиру. Это еще одна демонстрация попытки гибридного присвоения истории», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября президент РФ Владимир Путин открыл памятник киевскому князю Владимиру в Москве.

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Отметим, что образ открытого в Москве памятника отличается от того, что стоит в Киеве, тем, что он держит в руке меч, а не шапку. В остальном он очень напоминает установленный еще в середине 19 веке монумент на Владимирской горке в столице Украины.