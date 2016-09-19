Луценко пообещал уволить разоблаченного журналистами прокурора, который живет в "доме жены"
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал до конца недели уволить разоблаченного журналистами "коррумпированного" работника прокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам науки, образования, культуры и СМИ в Киеве.
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"В прошлую пятницу я увидел расследование тележурналистов, которые зафиксировали одного работника прокуратуры возле трехэтажного дома с роскошным автомобилем. Этот деятель, улыбаясь в телекамеру, сказал: "Я не имею отношения к этому дому - это моей жены, а этот автомобиль - моей мамы". И при этом он очень издевательски смеялся в камеру", - сказал Луценко.
Генпрокурор добавил: "Я думаю, что уже к концу этой недели он будет уволен из прокуратуры".
По словам Луценко, сейчас происходят "все предусмотренные законом процедуры и его просто не станет". "Я обязательно поблагодарю журналистам за то, что они ускорили процесс разоблачения такого коррумпированного работника", - сказал руководитель ГПУ.