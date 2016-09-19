Луценко пообещал уволить разоблаченного журналистами прокурора, который живет в "доме жены"

16:46, 19 сентября 2016
Общество
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал до конца недели уволить разоблаченного журналистами "коррумпированного" работника прокуратуры.

Кадр із відео facebook.com/RadioSvoboda.Org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам науки, образования, культуры и СМИ в Киеве.

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"В прошлую пятницу я увидел расследование тележурналистов, которые зафиксировали одного работника прокуратуры возле трехэтажного дома с роскошным автомобилем. Этот деятель, улыбаясь в телекамеру, сказал: "Я не имею отношения к этому дому - это моей жены, а этот автомобиль - моей мамы". И при этом он очень издевательски смеялся в камеру", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил: "Я думаю, что уже к концу этой недели он будет уволен из прокуратуры".

По словам Луценко, сейчас происходят "все предусмотренные законом процедуры и его просто не станет". "Я обязательно поблагодарю журналистам за то, что они ускорили процесс разоблачения такого коррумпированного работника", - сказал руководитель ГПУ.

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