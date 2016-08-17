Во Львове хотят назвать улицу в честь Иоанна Павла II, чтобы показать взаимопонимание с поляками

Соответствующее обращение мэру 17 августа подали Львовская областная организация партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП», общественные организации «ВАРТА-700» и «Экономическое бойкотное движение». Инициаторы переименования убеждены, что таким образом общественность Львовщины задекларирует готовность к взаимопониманию между украинским и польским народами, несмотря на попытки некоторых политиков неоднозначно трактовать определенные исторические события.

В обращении отмечается, что Святой Иоанн Павел II, который имел украинские корни, как для поляков, так и для украинцев является символом добродетели, оптимизма, человечности, любви к ближнему. Поэтому предложение назвать его именем одну из улиц Львова является призывом к пониманию между простыми людьми с обеих сторон украинского-польской границы.

«Такая позиция львовян продемонстрировала бы верность решениям II Ватиканского собора, соединившего православный восток, включая Украинскую церковь с Католической церковью, в 1962 году, когда представители церквей собралась ради духовного объединения, обновление мира», – говорится в документе.

Авторы обращения призвали представителей религиозных общин, общественность Львова и другие политические силы поддержать эту идею.

Как известно, в июне 2001 года Папа Римский Иоанн Павел II посетил Украину.