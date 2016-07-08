ГПУ ответила на заявления Сытника и Холодницкого о подследственности дела взяточника из Минздрава

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Генеральной прокуратуры Украины.

«Публичные заявления, которые звучат со стороны отдельных руководителей правоохранительных органов, таких как САП и НАБУ, относительно ненадлежащего органа расследования уголовного производства в отношении заместителя министра здравоохранения Украины, недопустимости собранных во время его осуществления доказательств, незаконности внесения прокуратурой города Киева сведений в ЕРДР по этому производству, не совпадают с предписаниями действующего на сегодняшний день Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подобные заявления не помогают правоохранительным органам выступить единым фронтом борьбы против преступности, а служат скорее подсказкой для адвокатов подозреваемых», - отмечают в Генпрокуратуре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что определенный Уголовным процессуальным кодексом Украины порядок начала досудебного расследования (ст. 214 УПК Украины) является единым для всех органов досудебного расследования, независимо от их статуса и определенной подследственности и не подлежит произвольном трактовке.

Согласно этому порядку, отказ следователя, прокурора в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР по любым соображениям (другая подследственность, не так написана, не туда и не тем подана и т.п.) не допускается. УПК Украины обязывает следователя, прокурора внести сведения о преступлении безотлагательно, но не позднее 24 часов (ч. 1 ст. 214 УПК Украины). После внесения сведений в ЕРДР следователь обязан начать досудебное расследование и безотлагательно в письменной форме сообщить о начале руководителю органа прокуратуры (ч. 6 ст. 214 УПК Украины).

Если сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены прокурором, он обязан безотлагательно, но не позднее следующего дня, с соблюдением правил подследственности передать имеющиеся у него материалы в орган досудебного расследования и поручить проведение досудебного расследования (ч. 7 ст. 214 УПК Украины).

В Генпрокуратуре подчеркнули, что любые действия с «перенаправлением» заявлений в НАБУ, предложение их представления в этот орган непосредственно и другие действия такого порядка, будет считаться прямым нарушением требований УПК Украины и влекут за собой ответственность. Сейчас такие действия являются предметом обжалования в суд.

Кроме того, как отметили в ГПУ, несвоевременное проведение следователем процессуальных действий, не исключено, приведет к безвозвратной потере важных доказательств, а следовательно – невозможности обеспечения основных задач уголовного судопроизводства - быстрого, полного и беспристрастного расследования.

«Определенная в ч. 5 ст. 216 УПК Украины подследственность НАБУ требует установления не только наличия формальных признаков отдельного состава преступления, а прежде всего установления «принадлежности» субъекта их совершения (или в отношении которого совершено) к так называемой категории «специального» или соответствие размера предмета преступления или нанесенного им ущерба сумме, которая в 500 и более раз превышает минимальную заработную плату или превышение 50% государственной или коммунальной собственности в уставном капитале предприятия).

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Установление указанных обстоятельств, как правило, требует проведения ряда комплексных мероприятий (экспертиз, подтверждение субъекта совершения, его статуса на момент совершения преступления и тому подобное)», - отметили в ГПУ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что само по себе проведение следственных (розыскных), негласных следственных (розыскных) действий следователями в производствах о преступлениях, подследственных НАБУ, никоим образом не свидетельствует об их недопустимости, если эти действия производились в порядке, предусмотренном УПК Украины. Вопрос «подследственности», если один орган считает, что это именно его компетенция, в достаточной мере нормированный через институт разрешения споров о подследственности.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак провели брифинг, на котором заявили о задержании заместителя министра здравоохранения Василишина, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в столичной Александровской больнице.

Луценко заявил, что Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Во время обысков у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

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Против заместителя министра и его сообщника открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Позже НАБУ и САП обнародовали совместное заявление, в котором утверждали, ссылаясь на нормы КПУ, что производство против заместителя главы Минздрава должно находиться в их подследственности.