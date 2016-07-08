Сытник и Холодницкий заявляют, что дело "супервзяточника" Минздрава должны расследовать их ведомства

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении НАБУ и САП.

«Должность задержанного заместителя министра относится к категории «А», а преступление, по которому прокуратура г. Киева осуществляет досудебное расследование - является коррупционным, а, следовательно, согласно статье 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, данное преступление является подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Соответственно, процессуальное руководство по данному уголовному производству с самого начала должно осуществляться специализированными антикоррупционными прокурорами, а все процессуальные и следственные действия (задержание, объявление подозрения, избрания меры пресечения и тому подобное) – детективами НАБУ, а не сотрудниками органов прокуратуры или других правоохранительных органов, - отметили в ведомствах.

Также в антикоррупционном бюро и САП подчеркнули, что «любое вмешательство в чужую подследственность создает риск признания доказательств недопустимыми, как полученными с нарушением процессуального законодательства, и соответственно создает условия для избежания подозреваемым ответственности за совершенные уголовные правонарушения».

В НАБУ и САП объяснили, что подследственность правонарушений четко регулируется действующим законодательством. Согласно ч. 5 ст. 36 УПК запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, другому органу досудебного расследования.

Вместе с тем в заявлении отмечается, что НАБУ и САП не будут истребовать у прокуратуры производство в отношении Василишина или любые другие производства, начатые с нарушением ст. 216 УПК. «Ответственность за результаты этих досудебных расследований должны нести те органы, которые начали расследование с нарушением закона», - отметили в ведомствах.

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По состоянию на 8 июля 2016 года САП зафиксировано около 10 попыток передачи в НАБУ дел, которые начинали расследоваться другими правоохранительными органами. САП вернула их обратно из-за того, что согласно абзацу 2 ч. 3 ст. 87 УПК собранные ими доказательства безальтернативно недопустимыми.

«О порочности данной практики, которая свела на нет усилия правоохранителей, свидетельствует прецедент с мэром Вышгорода Алексеем Момотом. Он был задержан в апреле 2016 года СБУ и прокуратурой Киевской области на получении взятки в 1 млн евро, однако уже через два месяца Апелляционный суд г. Киева отменил решение суда первой инстанции об избрании в отношении А.Момота меры пресечения из-за того, что «досудебное расследование осуществлялось неуполномоченным органом досудебного расследования, при этом некачественно, с существенными нарушениями требований УПК Украины». В данный момент Алексей Момот вернулся к исполнению своих обязанностей, несмотря на то что досудебное расследование продолжается», - констатировали в ведомствах.

«Громкая огласка, которую получает каждое задержание высокопоставленных взяточников, повышает ожидания общества относительно справедливого наказания коррупционеров. Но подобные действия органов прокуратуры, которые делают невозможным ведение качественного досудебного расследования и получения справедливого приговора суда, подрывают доверие ко всей правоохранительной системе Украины, в том числе к таким новым антикоррупционным институтам, как НАБУ и САП, призванным искоренять коррупцию в высших эшелонах власти», - заявили в бюро и антикоррупционной прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак провели брифинг, на котором заявили о задержании заместителя министра здравоохранения Василишина, который вымогал деньги с врачей за возможность проводить операции в столичной Александровской больнице.

Луценко заявил, что Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн только с урологического центра Александровской больницы. Во время обысков у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

В отношении заместителя министра и его сообщника открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).