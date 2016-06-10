Суд в очередной раз перенес заседание по делу снятия антироссийских санкций с оператора лотерей "МСЛ"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Светлана Головчук в ходе заседания в четверг.

"Третьим лицом (СБУ – УНИАН) публично заявлено о наличии документов, в которых содержится информация, составляющая государственную тайну, исследование которых требует специального разрешения для работы с такими документами. Поэтому судебное заседание будет проводиться в закрытом режиме только в части исследования этих материалов. И в связи с этим полный состав коллегии, который на сегодняшний день определен автоматизированной системой распределения дел, не имеет доступа к работе с такими документами", - сказала судья.

При этом она добавила, что поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины при принятии решения о внесении компании "МСЛ" в "санкционный список" руководствовалась теми данными, на которые ссылается СБУ, суду необходимо их изучить.

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"Их (документы СБУ – УНИАН) действительно не видели ни стороны, ни суд, но на них содержится ссылка в материалах дела", - добавила Головчук.

В то же время руководитель юридического управления "МСЛ" Марина Слободниченко, которая также присутствовала в ходе заседания, отвечая на вопросы журналистов, выразила неуверенность в том, что СБУ сможет представить суду обещанные засекреченные материалы.

"Мы официально обращались и к СБУ, и к СНБО относительно оснований (включения "МСЛ" в "санкционный список" – УНИАН). Не получив ни единого ответа, у нас есть предположение, что вообще таких документов не существует. Или возможно существуют какие-то документы, которые не относятся к государственной тайне, - сказала она. - Сейчас происходит злоупотребление Службой безопасности Украины своими полномочиями и умышленное затягивание судебного рассмотрения дела".

При этом по словам Слободниченко, независимо от решения суда, оператор "МСЛ" намерен и дальше продолжать свою деятельность на лотерейном рынке Украины.

"Проигрыш в этом деле нас не пугает. Я могу сказать, что мы как продолжали под санкциями свою деятельность, так и будем ее продолжать. Мы имеем даже право на сегодняшний день, находясь под санкциями, получить лицензию… Но мы хотим справедливости", - подытожила Слободниченко.

Также юрист компании подчеркнула, что "в то время когда мы находимся под санкциями, собственное государство пытается всецело нас ограничить в осуществлении деятельности, Европа нас признает - на днях компания "М.С.Л." во второй раз получила "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры от Европейской Ассоциации государственных лотерей и стала единственным оператором лотерей в Украине, который получил такой сертификат. Это свидетельствует о том, что все бизнес-процессы кампании приведены в соответствие с европейскими стандартами".

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года Высший административный суд Киева перенес заседание по делу снятия санкций с одного из крупнейших украинских операторов лотерей «МСЛ» на 26 мая в связи с отсутствием документов, которые послужили основанием для принятия решения о включении компании «МСЛ» в «санкционный список». После чего на следующем судебном заседании, 26 мая, суд решил продлить перерыв в рассмотрении дела до 2 июня в связи с поступлением ходатайства о привлечении представителя Службы безопасности Украины к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика. А уже 2 июня представитель службы безопасности Украины, в свою очередь, сообщил, что не успел ознакомиться с материалами дела, потому суд постановил в очередной раз перенести заседание еще на неделю.

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.