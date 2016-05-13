Суд перенес заседание по делу освобождения оператора лотерей "МСЛ" от антироссийских санкций
Высший административный суд Киева перенес заседание по делу освобождения одного из крупнейших украинских операторов лотерей "МСЛ" от антироссийских санкций на 26 мая.
Соответсвующее решение приняла судья Светлана Головчук в ходе заседания в четверг в связи с отсутствием документов, которые стали основанием для принятия решения о включении компании «МСЛ» в «санкционный список».
«Суд, посоветовавшись на месте, принял решение повторно обязать ответчика предоставить суду документы, на которые содержится ссылка в решении СНБО от 2 сентября 2015 года и распоряжение Кабмина от 12 августа 2015 года №808, а также документы СБУ неизвестно какого содержания... Мы объявляем перерыв до 26 мая до 14.30», - сказала судья.
Представитель со стороны Президента Украины Дмитрий Гуцал, который присутствовал в ходе заседания, сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко не принимал собственного решения о внесении компании в «санкционный список», а только утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) соответствующим указом. При этом представитель со стороны СНБО на заседание не явился.
Как сообщил журналистам главный акционер компании «МСЛ» Маркос Шиапанис, также присутствовавший в ходе заседания, обвинения против оператора лотерей являются необоснованными и добавил, что обострение ситуации вокруг деятельности компании «МСЛ» началось еще в 2014 году.
«Никаких не было оснований, чтобы нас обвинить по поводу общения с русской стороной, чтобы нас поставили на санкции. Я думаю, что все это идет от наших конкурентов, которые работают в Украине», - сказал Шиапанис.
Как добавила руководитель юридического управления «МСЛ» Марина Слободниченко, которая также присутствовала в ходе заседания, в связи с применением санкций, по состоянию на сегодня все счета компании заблокированы, и, как следствие, она не может совершать отчисления в государственный бюджет.
«На сегодняшний день лотерейный рынок сокращается и по отчислениям в государственный бюджет и вообще по своему статусу на территории Украины», - сказала она.
При этом Слободниченко также отметила необоснованность выдвинутых по отношению к компании «МСЛ» обвинений и высказала надежду относительно того, что в ходе следующего заседания суд сможет принять окончательное решение по этому делу.
«Мы очень надеемся, что следующее судебное заседание поставит точку по крайней мере в вопросах правомерности введения санкций относительно нашего оператора… Если этого ответа не будет дано, то это только подтвердит тот факт, что на сегодня отсутствуют какие-либо основания и доказательства применения к нам санкций», - подытожила она.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.