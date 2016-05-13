Суд перенес заседание по делу освобождения оператора лотерей "МСЛ" от антироссийских санкций

Соответсвующее решение приняла судья Светлана Головчук в ходе заседания в четверг в связи с отсутствием документов, которые стали основанием для принятия решения о включении компании «МСЛ» в «санкционный список».

«Суд, посоветовавшись на месте, принял решение повторно обязать ответчика предоставить суду документы, на которые содержится ссылка в решении СНБО от 2 сентября 2015 года и распоряжение Кабмина от 12 августа 2015 года №808, а также документы СБУ неизвестно какого содержания... Мы объявляем перерыв до 26 мая до 14.30», - сказала судья.

Представитель со стороны Президента Украины Дмитрий Гуцал, который присутствовал в ходе заседания, сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко не принимал собственного решения о внесении компании в «санкционный список», а только утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) соответствующим указом. При этом представитель со стороны СНБО на заседание не явился.

Как сообщил журналистам главный акционер компании «МСЛ» Маркос Шиапанис, также присутствовавший в ходе заседания, обвинения против оператора лотерей являются необоснованными и добавил, что обострение ситуации вокруг деятельности компании «МСЛ» началось еще в 2014 году.

«Никаких не было оснований, чтобы нас обвинить по поводу общения с русской стороной, чтобы нас поставили на санкции. Я думаю, что все это идет от наших конкурентов, которые работают в Украине», - сказал Шиапанис.

Как добавила руководитель юридического управления «МСЛ» Марина Слободниченко, которая также присутствовала в ходе заседания, в связи с применением санкций, по состоянию на сегодня все счета компании заблокированы, и, как следствие, она не может совершать отчисления в государственный бюджет.

«На сегодняшний день лотерейный рынок сокращается и по отчислениям в государственный бюджет и вообще по своему статусу на территории Украины», - сказала она.

При этом Слободниченко также отметила необоснованность выдвинутых по отношению к компании «МСЛ» обвинений и высказала надежду относительно того, что в ходе следующего заседания суд сможет принять окончательное решение по этому делу.

«Мы очень надеемся, что следующее судебное заседание поставит точку по крайней мере в вопросах правомерности введения санкций относительно нашего оператора… Если этого ответа не будет дано, то это только подтвердит тот факт, что на сегодня отсутствуют какие-либо основания и доказательства применения к нам санкций», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.