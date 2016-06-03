В курортном поселке на Львовщине возле отделения банка прогремели взрывы: похищено около 200 тысяч гривень
В курортном поселке Славское Сколевского района Львовской области сегодня ночью прогремели два взрыва, повреждены вход в отделение «Ощадбанка» и банкомат.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в 1.30 в Сколевское отделение полиции поступило сообщение, что возле отделения «Ощадбанка» на улице Шептицких прогремели взрывы.
На месте следственно-оперативная группа установила, что к входной двери банка и банкомата, расположенного в фасадной части здания, было прикреплено вещество серо-желтого цвета, по предварительным данным экспертов - пластид.
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Взрывами повреждена часть здания банка, двери и окна, а также банкомат. Погибших и пострадавших в результате взрывов нет.
Из банкомата похитили кассету с наличными средствами, их сумма устанавливается.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей, или иные тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах).
По информации источников в правоохранительных органах, из банкомата похищено около 200 тыс. грн.