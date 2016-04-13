Полиция подозревает экс-нардепа и его сына в хищении 100 миллионов гривень бюджетных средств

По материалам, собранным Департаментом защиты экономики Нацполиции относительно хищения бюджетных средств, прокуратурой Киевской области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства установлено, что бывший народный депутат и его сын – экс-председатель правления государственного предприятия – создали преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств.

В течение 2013-2014 годов злоумышленники заключили ряд фиктивных договоров на приобретение сельхозтехники и передачу ее в лизинг подконтрольным им организациям. Перечисленные "своим" предприятиям на основании бестоварных сделок бюджетные средства в дальнейшем переводились на счета конвертационного центра, где превращались в наличные и присваивались.

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С целью сокрытия следов преступной деятельности осуществлялось документальное оформление фиктивной передачи указанного оборудования. При этом сельхозтехника не поставлялась и не передавалась в финансовый лизинг предприятиям.

Бывшему народному депутату и экс-председателю правления ГП следователи прокуратуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В один из районных судов Киева направлено представление об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция отмечает, что семейному "дуэту" злоумышленников за хищение и присвоение более 100 миллионов гривень бюджетных средств грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.