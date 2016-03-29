Проект Ukraine Todау усилит работу своего сайта и закроет телевизионное вещание

Об этом сообщила Татьяна Пушнова, генеральный продюсер Ukraine Today, в интервью Детектор Медиа.

«За период работы над проектом мы очень хорошо поняли свою целевую аудиторию, ее вкусы и источники получения информации. Для нас очевидно, что работа в интернете сейчас является приоритетной и более эффективной, именно там мы продолжим работу над существующими проектами и будем реализовывать новые», – прокомментировала Татьяна Пушнова.

«Запуск канала Ukraine Today носил социальную составляющую. Мы понимали необходимость поддержать государство в самый тяжелый его период – агрессии соседа, особенно в условиях, когда не было государственного канала, который смог бы взять на себя эту функцию. Сегодня мы убеждены, что канал завершил свою миссию. Начал работу государственный вещатель и, со своей стороны, мы готовы ему помогать и поддерживать», - прокомментировал Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.