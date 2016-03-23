СБУ опубликовала разговор якобы "азовца" Краснова с российским ГРУшником по планированию терактов в Киеве

Об этом свидетельствует аудио разговора, опубликованного СБУ, якобы Краснова с российским ГРУшником Голоскоковым по организации терактов в Киеве.

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Они, судя по записи СБУ, решили взорвать Аскольдов переулок, то есть киевский главк управления Службы безопасности Украины. Краснов якобы лично провел разведку вокруг киевского главка СБУ, рассказал, где и что находится.

"Это хороший момент. Причем сразу бы в нескольких местах. Там, потом возле Кабмина, возле Верховной Рады, возле Администрации президента", - говорит якобы Краснов.

Ранее сегодня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что руководитель гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов вместе с российскими спецслужбами готовил террористические акты в Киеве - планировал взорвать Верховную Раду, Кабинет министров и Администрацию президента.