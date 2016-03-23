"Азовец" Краснов вместе с российскими спецслужбами планировал взорвать Раду, Кабмин и АП - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал на пресс-конференции.

Глава СБУ напомнил, что Краснов с 10 по 13 февраля 2016 года находился в Беларуси, и 12 февраля Краснов провел там встречу с гражданином РФ Голоскоковым.

"Краснов как опытный агент ГРУ генштаба (РФ) записал свою беседу с гражданином Голоскоковым, находясь в Беларуси. И мы расшифровали эту беседу, которую он записал на свой телефон... Я с разрешения следователя сообщаю, что у нас есть проведенная экспертиза, расшифрованный голос, где он рассказывает... Они обсуждают тему проведения террористических актов в городе Киеве", - сообщил Грицак.

Читайте такжеСуд на два месяца арестовал "азовца" Краснова

По словам главы СБУ, "они обсуждают проведение терактов в городе Киеве, обсудив тему проведения теракта возле Владимирской, 33, и учитывая то, что здесь неплохо поставлена охрана, решили взорвать Аскольдов переулок, 13, то есть киевский главк (Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области - УНИАН)".

"Краснов лично провел разведку. Он рассказал, как ходил вокруг киевского нашего управления. Рассказал, где там что находится, где СИЗО, кто сидит в камерах даже рассказал. Он сказал, что там использовать тонну взрывчатки будет просто "супер", что разнесет все в клочья", - сказал Грицак.

Председатель СБУ, ссылаясь на запись, заявил, что Краснов сказал: "Было бы хорошо, чтобы потом взорвать еще и Верховную Раду, Кабинет министров и Администрацию президента".