СБУ задержала боевика "Фронта ан-Нусра" в Черниговской области (фото)

Служба безопасности Украины в Черниговской области задержала члена исламистской террористической организации "Фронт ан-Нусра", который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Уроженец одной из бывших республик СССР, по оперативной информации, в 2013-2014 годах участвовал в сирийском военном конфликте в составе группировки "Джейш-Аль-Мухаджирин-валь-Ансар", которая входит в состав "Фронт ан-Нусра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник прибыл в Украину и с поддельным паспортом пытался попасть в одну из стран Ближнего Востока.

Иностранца задержали в соответствии ст. 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его поместили в изолятор временного содержания. Судебными органами решается вопрос об избрании ему меры пресечения - экстрадиционного ареста.

Отметим, 13 ноября стало известно, что в Киеве задержали одного из главарей исламистов "Фронта ан-Нусра". Также ранее в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, которого за терроризм разыскивал Интерпол.