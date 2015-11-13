В Киеве задержали одного из главарей исламистов "Фронта ан-Нусра"
12:59, 13 ноября 2015Общество
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Один из лидеров террористической организации находился в межгосударственном розыске.
В Киеве задержали главаря террористов "ан-Нусра" / УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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"Гражданин одной из бывших республик СССР в 2013 - 2014 годах принимал участие в сирийском военном конфликте. В 2015 году боевик возглавил отдельный джамаат международной террористической организации "Фронт ан-Нусра", - рассказали в СБУ.
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