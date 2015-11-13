В Киеве задержали одного из главарей исламистов "Фронта ан-Нусра"

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Гражданин одной из бывших республик СССР в 2013 - 2014 годах принимал участие в сирийском военном конфликте. В 2015 году боевик возглавил отдельный джамаат международной террористической организации "Фронт ан-Нусра", - рассказали в СБУ.

Шевченковский райсуд Киева избрал иностранцу меру пресечения – экстрадиционный арест. Органы прокуратуры начали процедуру экстрадиции.