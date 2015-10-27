В Житомирской области завершаются процессы декоммунизации - ОГА

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, декоммунизация осуществляется во исполнение подпункта 3 пункта 2 распоряжения председателя Житомирской ОГА от 22 июня 2015 года № 193 «Об организации работы по выполнению в области мероприятий, определенных Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Так, по информации Радомышльской райгосадминистрации, Ленинским сельсоветом Радомышльского района принято решение о переименовании села Ленино в село Ставки.

Также в селах Кривое и Рудка Кривенского сельсовета Попельнянского района переименован ряд улиц.

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Кроме того, Черняховской районной администрацией ведутся подготовительные работы по демонтажу трех памятников, подпадающих под действие закона о декоммунизации.

В то же время в Чудновском районе уже переименовано 7 улиц и переулков в 5 населенных пунктах.

По информации Любарской РГА, во время общественных слушаний и на сессии Гизивщинского сельсовета село Ленинское решено переименовать в Квитневе.

Также, по данным ОГА, памятники Ленину демонтированы в 4-х селах Бердичевского района.

Кроме того, начаты процессы переименовании ряда сел в Бердичевском районе.

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В городе Барановке переименовано 39 улиц и переулков города. В Барановском районе переименовано 5 улиц и 6 переулков.

В Володарско-Волынском районе переименовано 8 объектов топонимики в 8 населенных пунктах.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 9 апреля приняла Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и т.п. Закон вступил в силу 21 мая.