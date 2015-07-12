В "Правом секторе" заявили о блокировке силовиками всех его тренировочных баз в западных областях

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь "ПС" во Львовской области Тарас Кузяк. "В настоящее время семь БТРов и большое количество правоохранителей, которые не представляются, окружили тренировочную базу в Сколевском районе Львовской области, которая расположена неподалеку от города Сколе. Вход-выход с базы, где постоянно проходят обучение от 20 до 100 активистов «Правого сектора», которые оттуда отправляются в зону проведения АТО, заблокирован. Такая же информация поступает из других учебно-тренировочных баз, которые находятся на территории западных областей", - сказал Тарас Кузяк.

Читайте также"Правый сектор" проводит акцию протеста под стенами Львовской ОГАПо его словам, силовики, очевидно, таким образом блокируют возможность активистам "ПС" отправиться "на помощь побратимам в Закарпатье".

"Сейчас к каким-либо активным действиям силовики не прибегают. Мы надеемся на здравый смысл, однако в случае штурма базы в Сколевском районе мы готовы прибегнуть к сопротивлению, и уже активисты "ПС" выставили блокпосты в районе окруженной базы возле Сколе", - заявил Тарас Кузяк.