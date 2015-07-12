Ярош призвал арестовать виновных в перестрелке и уволить Авакова

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Дмитрия Яроша в соцсети. В сообщении говорится, что данную ситуацию и возможные последствия "Правый сектор" считает опасными для существования государства и сделает все, чтобы Украина не была уничтожена.

Читайте такжеСБУ эвакуирует людей из села возле Мукачево, где забаррикадировались бойцы "Правого сектора"Вместе с тем в заявлении отмечается, что бойцы "Правого сектора" действовали в рамках необходимой обороны. "Правый сектор" призывает к аресту тех, кого они считают виновниками трагедии, а также к увольнению руководителей правоохранительных органов. "Призываем продолжить бессрочные политические акции до ареста виновных, по мнению "Правого сектора", в трагедии, Ланьо, Медведчука и отправки в отставку всего руководства силовых структур Закарпатской области и министра внутренних дел Авакова", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Антон Геращенко.