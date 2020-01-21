В украинских школах выявляют учеников, которым снился Есенин

Зеленская оттепель, на которую возлагала столь большие надежды прогрессивная русская интеллигенция, закончилась с принятием Верховной Радой закона о полном общем среднем образовании, уничтожающего в Украине само русское детство, отрочество и юность, да и что хорошего может вырасти из маленького украинца, не умеющего даже зарубить топором понравившуюся ему бабушку? Ничего.

Вялотекущие замирительные процессы, в ходе которых Кремль, по слухам, велел центральным российским телеканалам кричать о вопиющем беспределе украинских властей на полтона тише или хотя бы без мордобоя и сердечных приступов у ведущих, не на шутку обеспокоили русских людей, ведь из-за этого появилась хоть и призрачная, но вполне реальная угроза проморгать какое-нибудь фашистское нарушение прав человека в этой не чужой им стране. В ситуации, когда президент Украины перестал быть евреем Вальцманом, бесконечно бухать, бросаться на людей и убивать каждый день по брату, любой русский человек рано или поздно начинает чувствовать себя неуверенно.

К счастью, на днях российский МИД, чья лучшая лошадь с отставкой правительства Медведева, кажется, уже отправилась на свой последний перекур, убедительно продемонстрировал, что продолжает уверенно держать копыто на пульсе и не даст киевским нацистам ни малейшего спуску. Не успели фашиствующие молодчики Верховной Рады втихаря принять свой преступный образовательный закон, как российское внешнеполитическое ведомство выступило с суровым заявлением , осуждающим геноцид русскоязычных школьников и насильственную геезацию любого, кто будет пойман за разговорами по-русски даже во сне.

Сейчас же фашистская обстановка в стране сильно ухудшилась, а с новым законом о полном общем среднем образовании стала и вовсе невыносимой

Так, в программной статье «Ленты.Ру» «Все корчат из себя украинцев» украинский студент Иван из исконно русского города Ильичевска (ныне в рамках декоммунизации переименован в Адольфовы Плавни) до сих пор просыпается в холодном поту после того, как учительница украинского языка, помахивая виселицей, спросила у него, на каком языке он видит сны, и Иван сознался ей, что на русском, а однажды к нему даже являлся образ Есенина. «Что ж ты за тварь дрожащая, расстрелять!» - крикнула учительница украинского языка, но времена тогда были еще не те, и Ивана просто высекли трембитой у доски и выкинули в окно к ухмыляющимся гамасекам, которые только того и ждали. Сейчас же фашистская обстановка в стране сильно ухудшилась, а с новым законом о полном общем среднем образовании стала и вовсе невыносимой, поэтому теперь Иван на ночь заклеивает себе рот георгиевским пластырем, чтобы никто не подслушал, как он во сне сдавленным от рыданий голосом читает наизусть письмо Онегина к Печорину.

Недавно Иван, переодевшись украинцем, ненадолго забежал в свою фашистскую школу, чтобы незаметно разбросать в раздевалке томики Пушкина, и увидел на стене кабинета истории плакат, на котором был изображен повешенный человек с табличкой «Партизанен» и надписью на незнакомом украинском языке: «Участь сепаратиста». «Пошел экстаз, истерика», - загадочно говорит Иван, ощущая необъяснимую эрекцию, потом историк оглушил его бандурой в спину и сдал в комендатуру под видом чокнутого извращенца. Через три дня Ивана расстреляли на Майдане. Он до сих пор вспоминает об этом с горечью.

К сожалению, из-за нацистской политики украинского руководства двери этой замечательной школы будут теперь заколочены

Совсем по-другому сложилась жизнь загадочного существа, которого «Лента.Ру» сначала называет Екатерина, а потом Олег. Ребенок Екатерины-Олега учится в киевской русскоязычной школе, и ему живется там так хорошо, будто в Советском Союзе, а может и лучше. «Моего сына не заставляют писать письма украинским солдатам на фронт, не принуждают носить вышиванки или чествовать память националистов, поддерживавших нацистов в годы Великой Отечественной войны», - хвалится Екатерина-Олег. Красивая косоворотка, модные лапти, сочинение на тему «Как Моторола брал Берлин», воображаемый медведь (раньше медведь был настоящий, но однажды, когда он шел на работу в русскоязычную школу, его задушили националисты, убийц не поймали до сих пор), ежедневный утренник-молебен за победу русского оружия - вот все, что нужно нормальному русскоязычному ребенку для успешной учебы в Украине. К сожалению, из-за нацистской политики украинского руководства двери этой замечательной школы будут теперь заколочены, а само здание - памятник русского зодчества - сожжено вместе со всеми, кто забаррикадировался внутри...

Но не дремлет русский МИД, а Екатерина-Олег откровенно «обращает внимание на курсы русского языка и литературы, проводимые представительством Россотрудничества на Украине», вот на кого вся надежда. «Россия продолжит всемерно поддерживать русскоязычное население и соотечественников на Украине, - решительно обещают в РФ. - (Но) инициатива о пересмотре жесткого языкового законодательства должна исходить в первую очередь от местных жителей и граждан страны». Воплотить такую инициативу в жизнь на самом деле вовсе не сложно - надо просто попросить Путина, он сразу услышит. А не услышит, так сам себя позовет, когда решит, что пора, и в этом смысле с рассмотрением в СНБОУ Стратегии национальной безопасности Украины о принятии мер для «уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях» ничего не изменилось; скорее, наоборот.

Всех желающих помочь украинской армии в продолжающемся конфликте с Россией просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников