МИД РФ назвал принятый Радой закон об образовании "насильственной украинизацией"

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что «русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации».

В Министерстве иностранных дел России в связи с принятием в Украине закона о среднем образовании снова заявили «о насильственной украинизации».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в комментарии МИД России.

«Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине. Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», - говорится в комментарии.

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В МИД РФ считают, что «русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации».

В российском внешнеполитическом ведомстве не довольны тем, что русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке – украинском.

В связи с этим в Министерстве иностранных дел России призвали международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы «дать адекватную оценку действиям украинских властей».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ оккупировала Крым и часть Донбасса в связи с «защитой русскоязычных» в этих регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона была написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В МОН сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах.

В частности, третья модель касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Согласно этой модели, в начальной школе предметы будут преподавать на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса такие дети будут учиться на государственном языке не менее 80% времени годового объема учебного времени.