СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины

В документе предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривалась Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

Зеленский отметил, что сегодняшнее заседание носило консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее", - отметил Зеленский в начале встречи.

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Президент предложил участникам заседания в течение недели детально проработать документ и подать к нему свои предложения.

"И после этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности разработан в соответствии со статьей 26 закона "О национальной безопасности Украины". В основу документа положена избирательная программа президента. К подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

"Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, в частности речь идет о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и др.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие возможностей в сфере обороны и безопасности, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины невозможной путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

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Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО ), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Ожидается, что реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасностных, гуманитарных и экономических мероприятий "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.